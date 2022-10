Im Iran wird weiter gegen das Regime protestiert. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Social Media)

In der Stadt Jasd im Zentrum des Landes sowie in mehreren anderen Orten gingen Regierungsgegner auf die Straßen, darunter auch in Piranschahr nordwestlich von Teheran. In sozialen Medien kursierte ein Video, in dem zu sehen ist, wie Menschen Reifen in Brand setzen und den Tod des obersten geistlichen Führers Ajatollah Chamenei forderten. Die Authentizität der Aufnahme ließ sich zunächst nicht überprüfen.

Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen sind im Zusammenhang mit den Protesten bislang 240 Demonstranten getötet worden. Im ganzen Land sollen rund 8.000 Menschen festgenommen worden sein.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.