Immobilienmarkt

Demonstration gegen teure Mieten für Wohnungen und hohe Kaufpreise für Häuser in Lissabon (IMAGO / GlobalImagens / IMAGO / Rita Chantre)

Es gab Kundgebungen in der Hauptstadt Lissabon sowie weiteren Städten des Landes. Immobilienkonzernen zufolge stiegen die Mieten beispielsweise in Lissabon binnen eines Jahres um 37 Prozent. Eine Ein-Zimmer-Wohnung koste dort durchschnittlich derzeit 1.350 Euro monatlich. Die Kaufpreise hätten sich in den vergangenen Jahren sogar mehr als verdoppelt.

Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer in Portugal verdient nach offiziellen Angaben weniger als 1.000 Euro im Monat. Der Mindestlohn liegt bei 760 Euro.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.