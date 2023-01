Demonstration gegen Regierung in Israel (dpa-news/Ilia Yefimovich)

Daran beteiligten sich zehntausende Menschen, wie die Deutsche Presse-Agentur meldete. Die Demonstrierenden versammelten sich den dritten Samstag in Folge an mehreren Orten im Zentrum Tel Avivs. Dabei hielten sie Plakate hoch mit Aufschriften wie "Stoppt das Ende der Demokratie". Auch der ehemalige Ministerpräsident Lapid nahm an der Kundgebung teil. In Jerusalem, Haifa und Beerscheba waren ebenfalls Demonstrationen angekündigt.

Die Proteste richten sich vor allem gegen die geplante Justizreform. Danach soll etwa eine Mehrheit im Parlament ein Gesetz verabschieden können, auch wenn es nach Ansicht des Höchsten Gerichts gegen die Verfassung verstößt. Zudem soll die Zusammensetzung des Gremiums zur Ernennung von Richtern geändert werden.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.