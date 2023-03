Streiks in Frankreich gegen die geplante Rentenreform. (Christophe Simon/AFP/dpa)

Erneut fielen zahlreiche Flüge, Züge und Stadtbahnen aus. Auch Mitarbeiter der Müllabfuhr sowie Beschäftigte in den Raffinerien und Treibstoffdepots legten die Arbeit nieder. In vielen Städten gingen Menschen auf die Straße. In Paris ist für den Nachmittag eine große Kundgebung geplant. Die Regierung von Präsident Macron will unter anderem das Renteneintrittsalter von derzeit 62 auf 64 Jahre anheben und Sonderregelungen streichen. Derzeit berät ein Vermittlungsausschuss mit Abgeordneten beider Parlamentskammern über einen möglichen Kompromiss. Weil das Regierungslager nicht über die notwendige Mehrheit verfügt, ist es auf Stimmen der konservativen Republikaner angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.