Nach vielen enttäuchten Hoffnungen ist es nun eine junge Generation, die gegen das Regime demonstriert (Archivbild) (picture alliance / abaca / SalamPix / ABACA)

Aus der Hauptstadt Teheran berichteten Augenzeugen von Menschenmengen, die Straßen blockierten. Erneut hätten auf den Kundgebungen Frauen demonstrativ ihre Kopftücher abgenommen.

In Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main haben mehrere tausend Menschen ihre Solidarität mit den Protesten im Iran demonstriert. Die Berliner Polizei sprach von etwa 5.000 Teilnehmern, Hamburg meldete schätzungsweise 4.000 Teilnehmer und in Frankfurt zählten die Behörden knapp 3.000 Demonstranten. Auf den Kundgebungen wandten sich die Menschen gegen das Herrschaftssystem im Iran und warfen der Staatsführung in Teheran die systematische Diskriminierung von Frauen vor.

