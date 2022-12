Bei einer Verfolgungsjagd hat ein Polizist in Thessalonikiin Griechenland einem 16-Jährigen in den Kopf geschossen. Im Zuge des Vorfalls gingen Menschen in Griechenland auf die Straße, um zu protestieren. (Dimitris Tosidis / AP / dpa / Dimitris Tosidis)

Die Behörden ordneten für mehrere Stunden Straßensperrungen in der Umgebung Athens an, nachdem Jugendliche nordwestlich der Hauptstadt Reifen und Mülleimer in Brand gesteckt hatten. Die Regierung hatte zuvor zu Ruhe und Besonnenheit aufgerufen und betont, es gebe nicht die geringste Toleranz gegenüber aggressivem Verhalten gegen Sicherheitskräfte.

Hintergrund der Ausschreitungen ist ein Vorfall vom Montag in Thessaloniki. Ein 16-jähriger Rom war von einem Polizisten während einer Verfolgungsjagd in den Kopf geschossen worden. Der Jugendliche war nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Auto von einer Tankstelle weggefahren, ohne seinen getankten Sprit zu bezahlen. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Beamte wurde festgenommen und wegen Totschlags angeklagt.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.