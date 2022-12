Bei einer Verfolgungsjagd hat ein Polizist in Thessalonikiin Griechenland einem 16-Jährigen in den Kopf geschossen. Im Zuge des Vorfalls gingen Menschen in Griechenland auf die Straße, um zu protestieren. (Dimitris Tosidis / AP / dpa / Dimitris Tosidis)

Medienberichten zufolge schossen rund 30 Randalierer in der Athener Vorstadt Aspropyrgos mit Schrotflinten auf Beamte. Andernorts flogen Steine; Mülltonnen, Reifen und Autos wurden in Brand gesetzt.

Anfang der Woche hatte ein Polizist in Thessaloniki einem jungen Mann während einer Verfolgungsjagd in den Kopf geschossen haben. Er befindet sich in kritischem Zustand. Der 16-Jährige gehört der Minderheit der Roma an. Viele von ihnen werfen der Polizei rassistische Einstellungen vor. Der griechische Roma-Verband verurteilt die Randale. Dafür gebe es keine Rechtfertigung, hieß es. Gleichzeitig kritisierte er, dass die Gewalt seitens der Polizei gegenüber den Roma in den vergangenen Jahren zugenommen habe. Dagegen müsse der Staat vorgehen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.