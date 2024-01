In der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine wurden bei einem russischen Angriff erneut Häuser beschädigt (Archivbild). (Andrii Marienko/AP/dpa)

Von insgesamt 40 Geschossen in der Nacht und am Morgen habe man acht abwehren können, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Weitere 20 Geschosse hätten aufgrund erfolgreicher elektronischer Kampfführung ihre Ziele gar nicht erst erreicht. In der nordöstlichen Region Sumy wurden nach Behördenangaben mehr als 20 Häuser beschädigt und eine Frau verletzt. In Poltawa im Osten des Landes fiel amtlichen Quellen zufolge eine Rakete in den Hof eines Wohnhauses, explodierte aber nicht.

Die Regierung in Kiew hatte zuletzt um mehr westliche Militärhilfe für die Luftabwehr gebeten.

