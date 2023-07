Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol (l.) während des Besuchs einer Ausstellung von Bildern in Butscha, die russische Aggressionen zeigen. (AP)

Die Invasionstruppen hätten Drohnen auf den Süden und Osten des Landes abgefeuert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Mehrere davon seien zerstört worden. Aus den Regionen Saporischschja und Cherson wurden zahlreiche Luft- und Artillerieangriffe gemeldet. In der ostukrainischen Provinz Donezk sei ein Zivilist durch russischen Beschuss getötet worden, teilte der örtliche Gouverneur mit.

Derweil hält sich der südkoreanische Präsident Yoon zu Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in Kiew auf. Am Vormittag hatte Yoon die Kleinstädte Butscha und Irpin besucht, in denen nach dem Rückzug russischer Truppen im vergangenen Jahr Massengräber mit Zivilisten entdeckt worden waren. Südkorea ist ein bedeutender Produzent von mit NATO-Systemen kompatiblem Militärgerät. Bisher ist das Land allerdings bei seiner seit Jahrzehnten verfolgten Linie geblieben, keine Waffen in Konfliktgebiete zu liefern.

Einem Bericht der "Washington Post" zufolge hat der ukrainische Oberbefehlshaber Saluschnyj Angriffe auf russisches Staatsgebiet zugegeben. Er habe erklärt, es sei möglich und nötig, den Feind im Krieg auf seinem eigenen Territorium zu töten.

