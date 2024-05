Russland hat die westukrainische Stadt Lwiw bereits mehrfach aus der Luft angegriffen - hier ein Bild aus dem Dezember 2023. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Artur Abramiv)

Der zuständige Minister schrieb auf Telegram, es handele sich um massive Angriffe. Stromversorgungsanlagen in insgesamt sechs Regionen seien attackiert worden. Drei Kraftwerke wurden nach Angaben des größten Stromproduzenten des Landes schwer beschädigt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj warb unterdessen für die Teilnahme an dem geplanten Friedensgipfel in der Schweiz. Die Veranstaltung soll in gut einem Monat stattfinden und einen möglichen Weg für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine entwerfen. Die Schweiz will dazu Vertreter von bis zu 80 Staaten einladen.

