In Poltawa in der Zentralukraine wurden elf Todesopfer gezählt, nachdem eine Rakete in ein Wohngebäude einschlug. Aus Sumy im Nordosten berichten die Behörden von zwei Toten und aus Charkiw im Osten von einem Toten nach einem Drohnenangriff.

Der ukrainische Präsident Selenskyj appellierte an die westlichen Staaten, seiner Armee mehr Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen.

