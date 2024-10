Der Hafen von Odessa in der Ukraine (Archivbild). (picture alliance / Ritzau Scanpix / Bo Amstrup)

Nach ukrainischen Angaben wurden bei dem Angriff mindestens sechs Menschen getötet. Ein Containerschiff unter der Flagge Panamas sei beschädigt worden, hieß es weiter.

Das ukrainische Militär zerstörte nach eigenen Angaben ein Drohnenlager in der südrussischen Region Krasnodar. Der Generalstab in Kiew teilte mit, nach einem Treffer habe es eine Explosion gegeben. In dem Gebäude seien etwa 400 Drohnen des iranischen Typs Shahed gelagert worden. Die russischen Behörden bestätigten einen Brand in einem Lagerhaus in der Region, ohne weitere Details zu nennen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.