Libyen: Gefechte in der Hauptstadt Tripolis (dpa-news/Yousef Murad/AP)

Im Zentrum und in verschiedenen Stadtteilen waren Schüsse und Explosionen zu hören. Nach Angaben von Rettungsdiensten wurden mehrere Zivilisten verletzt. In Onlinenetzwerken waren Bilder ausgebrannter Autos und von Geschosssen durchlöcherter Gebäude zu sehen. Erst im Juli waren bei Kämpfen in der Hauptstadt 16 Menschen getötet und 52 verletzt worden.

In Libyen liefern sich Anhänger der Regierung von Ministerpräsident Dbaiba seit Monaten Auseinandersetzungen mit bewaffneten Unterstützern seines Gegners Baschagha. Er führt eine Gegenregierung in der Stadt Sirte an.

