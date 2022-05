Auch homosexuelle Menschen sind willkommen - das soll die Aktion in vielen Bistümern zeigen. (dpa/Oliver Berg)

Bei der Premiere der Aktion "#liebegewinnt" 2021 reagierten Seelsorgerinnen und Seelsorger mit insgesamt 110 Gottesdiensten und Segensfeiern auf ein zuvor ergangenes Nein des Vatikan zur Segnung homosexueller Paare. Die römische Glaubenskongregation hatte in einem Mitte März 2021 veröffentlichten Schreiben erklärt, die Kirche habe keine Vollmacht, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu segnen. Denn zu diesen gehörten sexuelle Aktivitäten außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Gott segne sündige Menschen, nicht aber die Sünde, so die vatikanische Behörde.

Ungehorsam als "Chance" für die Kirche

Mitorganisatorin Ursula Hahmann verteidigte im Podcast "Himmelklar" die Segnungsfeiern: "Die Menschen sind so, wie sie geschaffen sind, Gott geliebt - und wer sind wir, dass wir das in Frage stellen?" Die Chance der Kirche liege darin, dass es "total normal" sei, sich nicht "so richtig" an alle ihre Vorgaben und Regeln zu halten. Von offizieller Seite habe es im vergangenen Jahr keine Beschwerden nach den Feiern gegeben, wohl aber Hass aus "gewissen Kreisen".

Auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken drängt auf die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. ZdK-Präsidentin Stetter-Karp sagte, das sollte in der katholischen Kirche so schnell wie möglich eine Selbstverständlichkeit werden. Eine Kirche, die glaubwürdig und menschenfreundlich sein möchte, sollte Gottes Segen nicht verweigern, sondern spenden. Konzertierte Aktionen wie die zum zweiten Mal stattfindende Initiative "Liebe gewinnt" seien dann nicht mehr nötig, betonte Stetter-Karp.

Wurde #liebegewinnt "domestiziert?

Kritik an der diesjährigen Aktion übte neben anderen auch der Münchner Priester Wolfgang Rothe, der sich im vergangenen Jahr noch beteiligt hatte. Die Wiederholung der Aktion könne als "missverständliches Zeichen wahrgenommen werden", schrieb er auf Twitter. Als Wiederholung werde sie zum Ritual und als solches vom System, "gegen das sie ursprünglich aufbegehrte, gleichsam absorbiert und domestiziert".

Auch Papst Franziskus äußerte sich am Montag zu seiner Einstellung zu queeren Menschen. Demnach werden sie nicht "von der Kirche", sondern von "Menschen in der Kirche" abgelehnt, schrieb er dem US-amerikanischen Portal "Outreach". Das englische Wort "queer" ist ein Sammelbegriff für sexuelle Minderheiten, unter denen Homosexuelle die größte Gruppe sind.

