Energiekrise

Sie protestierten unter anderem gegen hohe Energiepreise und die Politik der Bundesregierung. Allein im thüringischen Altenburg waren es nach Polizeiangaben 3.000, in Schwerin 1.600 und in Gera 1.300. In Magdeburg folgten rund 1.100 Menschen einem Aufruf der AfD. In Leipzig kam es zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In Dresden traf sich nach monatelanger Pause die extremistische und islamfeindliche Pegida-Bewegung wieder zu einem sogenannten "Abendspaziergang". Teilnehmer von Gegenprotesten blockierten Straßen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.