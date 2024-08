Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Es handelt sich um einen 33-Jährigen in Recklinghausen. Nach ersten Erkenntnissen soll er in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer randaliert und anschließend die alarmierten Beamten bedroht haben. - Anfang der Woche war ein mit Messern bewaffneter mutmaßlicher Angreifer in Moers durch Polizeischüsse ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.