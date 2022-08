Luftaufnahme von Kabul (AP/ ASSOCIATED PRESS | Rahmat Gul)

In letzten Meldungen ist unter Berufung auf Ärzte und Augenzeugen von acht Toten und mehr als 20 Verletzten die Rede. Der Sprengsatz explodierte in einer belebten Einkaufsstraße in einem schiitischen Viertel im Westen der Stadt. Die Terrormiliz IS reklamierte auch diesen Anschlag für sich. Am Freitag waren bei einem Bombenanschlag in Kabul nach Polizeiangaben mindestens acht Menschen getötet worden.

