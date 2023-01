In Peru kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. (dpa / AP / Martin Mejia)

In der Hauptstadt Lima starben zwei Menschen, als die Menschen eine Straßensperre durchbrachen. Einsatzkräfte wurden mit Steinen beworfen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Im Zentrum von Lima ging ein Gebäude in Flammen auf. In Arequipa im Süden des Landes kam den Berichten zufolge eine Person ums Leben.

Die Proteste richten sich gegen die Regierung von Übergangspräsidentin Boluarte. Die Demonstranten fordern ihren Rücktritt, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten linksgerichteten Ex-Präsidenten Castillo.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.