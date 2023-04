Die tunesische Küstenwache im Einsatz. (Archivbild) (picture alliance / AA / Yassine Gaidi)

Nach Angaben der tunesischen Behörden wurden vier Leichen am Strand der Stadt Sfax gefunden. Drei Personen würden noch vermisst; 36 Migranten seien gerettet worden, hieß es.

Erst gestern waren beim Untergang eines Flüchtlingsboots ebenfalls vor Sfax 20 Menschen ums Leben gekommen, und 17 Personen konnten gerettet werden.

Die tunesische Küstenwache teilte mit, sie habe in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr als 14.000 Menschen daran gehindert, in See zu stechen. Das seien fünf Mal so viele gewesen wie im selben Vorjahreszeitraum. Bei den meisten der Migranten handele es sich um Menschen aus Ländern südlich der Sahara sowie um Tunesier.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.