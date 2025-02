Hinduistisches Fest

Gläubige beim Pilgerfest Kumbh Mela in Indien (picture alliance / Zumapress.com / Prabhat Kumar Verma)

Im Hauptbahnhof von Neu-Delhi kamen nach jüngsten Berichten mindestens 18 Menschen ums Leben, etwa 15 weitere wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Abend, als viele Pilger auf den Bahnsteigen warteten, um in Züge zum Kumbh-Mela-Festival nach Prayagraj zu steigen.

In dem Ort in Nord-Indien war es bereits Ende Januar an einem der wichtigsten Tage des Festes zu einer Massenpanik gekommen. Dabei starben mindestens 30 Menschen, etwa 90 wurden verletzt.

Kumbh Mela gilt als größtes religiöses Fest der Welt. Es dauert vom 13. Januar bis zum 26. Februar. Insgesamt werden rund 400 Millionen Pilger erwartet.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.