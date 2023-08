Die Meerenge von Kertsch vor der Halbinsel Krim: Die von Russland gebaute Brücke ist immer wieder Zeil von Angriffen. (dpa/Sputnik/Alexey Malgavko)

In der Region Charkiw wurde eine Frau getötet, als ein Dorf nahe Kupjansk beschossen wurde, wie der Gouverneur mitteilte. Die ukrainischen Streitkräfte hatten entlang der Frontlinie bei Charkiw in den vergangenen Wochen eine Zunahme russischer Angriffe gemeldet. In der Region Saporischschja starb nach Angaben der Regierung in Kiew ein Polizist. Zwölf weitere Menschen wurden durch eine russische Bombe verletzt. Derweil meldete Russland die Zerstörung von 20 ukrainischen Drohnen über der Krim. Bei dem Angriffsversuch habe es keine Opfer oder Schäden gegeben. Der von Moskau eingesetzte Statthalter der Krim erklärte, die russische Luftabwehr habe an der Brücke von Kertsch zwei feindliche Raketen abgeschossen. Das Bauwerk, das die Krim mit dem russischen Festland verbindet, war schon häufiger Ziel von Angriffen.

In der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad stürzte nach offiziellen Angaben ein russisches Kampfflugzeug bei einem Trainingsflug ab. Die Besatzung sei ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.