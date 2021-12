Seit dem Militärputsch im Oktober kommt es im Sudan zu Massenprotesten (Archivbild). (Marwan Ali/AP/dpa)

Die Demonstranten versammelten sich in der Hauptstadt Khartum und zogen zum Präsidentenpalast. Augenzeugen zufolge gingen Uniformierte mit Tränengas gegen die Menge vor. Bereits im Vorfeld der Kundgebungen hatte die Militärregierung das Telefonnetz lahmgelegt und versucht, den Zugang zum Internet zu blockieren. Zudem wurden alle Brücken über den Nil geschlossen und an vielen Orten Soldaten zusammengezogen. Der Gouverneur der Hauptstadt drohte ein hartes Vorgehen an und warf der Demokratiebewegung vor, Chaos zu verbreiten und gegen Gesetze zu verstoßen.

Sudans oberster General al-Burhan hatte sich im Oktober an die Macht geputscht. Seither kommt es regelmäßig zu Demonstrationen, gegen die das Regime mit Gewalt vorgeht.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.