Einsatzkräfte der Polizei haben Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen eingekesselt. (dpa/Jan Woitas)

In Bautzen, Chemnitz und Freiberg hatten sich Behördenangaben zufolge jeweils mehrere Hundert Menschen zusammengefunden. Es seien Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet worden. In einigen Fällen habe die Polizei Pfefferspray eingesetzt.

Aus Thüringen werden ebenfalls erneut zahlreiche unangemeldete Demonstrationen gemeldet, auf denen Teilnehmer gegen die Corona-Schutzvorschriften verstießen. Nach Angaben des Landes-Innenministeriums in Erfurt versammelten sich jeweils mehrere Hundert Menschen in Bad Salzungen, Zeulenroda und Altenburg. Außerdem habe es unangemeldete Kundgebungen in Nordhausen, Jena, Arnstadt und Sömmerda gegeben. Die größte Demonstration habe sich in der Landeshauptstadt Erfurt gebildet. Obwohl die Teilnehmer kaum Masken trugen und keine Abstände einhielten, griff die Polizei vielerorts kaum ein.

Gemäß Thüringer Corona-Verordnung sind Versammlungen mit maximal 35 Personen zulässig. Landes-Innenminister Maier hatte am Wochenende erklärt, der Rechtsstaat dürfe dies nicht "einfach geschehen lassen". Zugleich wies er auf die Verhältnismäßigkeit hin, die die Polizei in ihrer Reaktion zu beachten habe.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Diese Nachricht wurde am 06.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.