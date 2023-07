Koranverbrennung

Nach Berichten über eine angebliche Schändung des Korans protestieren Menschen nahe der Grünen Zone in Bagdad. (AFP / MURTAJA LATEEF)

Hunderte Menschen versuchten heute früh, Bagdads grüne Zone mit ihren Regierungsgebäuden und Botschaften zu stürmen. Die irakische Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Menge zu stoppen und riegelte das Gebiet ab. Es kam zu stundenlangen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften.

Auslöser der jüngsten Proteste war eine islamfeindliche Aktion in Dänemark. In Kopenhagen soll eine rechtsextreme Gruppe einen Koran und eine irakische Flagge vor der Botschaft des Landes verbrannt haben. Die Aktion wurde auf Facebook veröffentlicht. Zuletzt hatten Koranschändungen in Schweden für Unmut in mehreren islamisch geprägten Ländern gesorgt.

