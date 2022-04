Zu dieser Meldung liegen uns noch keine Bilder vor. (Deutschlandradio)

In Medienberichten ist von bislang 15 Todesopfern die Rede. Mindestens vier Personen werden demnach noch vermisst; fünf Menschen konnten von Hilfskräften aus den Schlammmassen gerettet werden. In der Region regnet es seit vergangenen Freitag wieder heftig. Am stärksten betroffen ist die Gegend um die Küstenstadt Angra dos Reis, aber auch Teile der Stadt Rio sind überflutet.

Erst Mitte Februar waren in den Bergen im Norden des Bundesstaats mindestens 234 Personen ums Leben gekommen.

