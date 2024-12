Das Volkswagen-Hochhaus in Wolfsburg (Archivbild) (imago / regios24 / Darius Simka)

Betroffen sind der Gewerkschaft IG Metall zufolge insgesamt neun VW-Werke, in denen für mehrere Stunden die Arbeit ruhen soll. Die Tarifverhandlungen bei dem Autobauer werden am frühen Nachmittag fortgesetzt. Volkswagen will einen Sparkurs mit Standortschließungen, Stellenabbau und Lohnkürzungen durchsetzen. Die IG Metall verlangt den Erhalt aller Werke und eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter.

Am vergangenen Montag hatten sich fast 100.000 VW-Mitarbeiter an Warnstreiks beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.