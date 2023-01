Die Gewerkschaft Verdi hat auch heute zu Warnstreiks aufgerufen. (dpa / Paul Zinken)

An den ganztägigen Arbeitsniederlegungen sollen sich Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung beteiligen, wie Verdi mitteilte. Gestern waren den Angaben zufolge etwa 6.000 Beschäftigte in den Warnstreik getreten; in der vergangenen Woche hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag demnach rund 30.000 Beschäftigte beteiligt. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

