Tarifstreit

Zehntausende Passagiere müssen sich auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen. In Stuttgart sind nach Angaben des Flughafenbetreibers für heute keine Starts und Landungen möglich. Der Flughafen in Düsseldorf will einen Notbetrieb ermöglichen. Die Gewerkschaft Verdi will mit den Warnstreiks den Druck in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes sowie bei den Verhandlungen mit privaten Sicherheitsdienstleistern an Flughäfen erhöhen. Die Gespräche sollen Ende März weitergehen.