Öffentlicher Dienst

In Nordrhein-Westfalen legten vor allem Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen die Arbeit nieder, unter anderem in Recklinghausen, Bielefeld und Bottrop. Auch in Hamburg beteiligten sich nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mehrere hundert Beschäftigte an Warnstreiks, darunter Mitarbeiter des Fährlinienbetreibers Hadag.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent höhere Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Kommunalen Arbeitgeber lehnen dies als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Für morgen sind umfangreiche Warnstreiks an Flughäfen geplant. Etwa in Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg wird es voraussichtlich nur einen Notdienst für militärische oder medizinische Flüge sowie Sicherheitslandungen geben.

