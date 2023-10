Hintergründe weiter unklar

Bombendrohung gegen Erfurter Rathau, das Gebäude wurde abgesperrt und durchsucht. s (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Betroffen waren wieder Schulen, aber auch andere öffentliche Einrichtungen in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Die Drohungen gingen meist per Mail ein, die Gebäude wurden geräumt und durchsucht. Vielerorts waren Spürhunde im Einsatz.

In der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt wurde zwischenzeitlich das Rathaus abgesperrt. Der MDR berichtete zudem von Drohungen gegen Schulen in der Stadt und in weiteren Orten in dem Bundesland. In Baden-Württemberg wurden fünf Schulen und eine Hochschule geräumt.

Der Hintergrund der Drohungen ist weiter unklar, die Urheber sind unbekannt. In einigen Fällen nahmen die Drohmails Bezug zur Terrororganisation Hamas, in mindestens einem Fall aber auch zum Ukraine-Krieg.

