Mehrere tausend Teilnehmer demonstrierten während eines Auftritts von AfD-Chefin Weidel vor der Hunsrück-Halle in Simmern gegen Rechtsextremismus. (dpa / Thomas Frey)

Seit mehr als drei Wochen gehen Menschen in Deutschland tagtäglich gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Auch in Kiel, Norderstedt, Trier, Speyer, Lohmar und an anderen Orten kamen Hunderte, teils Tausende zusammen. Der Sozialpsychologe Andreas Zick sagte im SWR-Hörfunk , die Menschen hätten offenbar erkannt, dass beim Zulauf für extreme Positionen inzwischen ein kritischer Punkt erreicht sei. Hass und Hetze im Alltag täfen zu viele. Bisher habe es über Jahre in vielen Bereichen eine Normalisierung rechtspopulistischer Positionen gegeben.

AfD-Chef Chrupalla unterstellte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, staatliche Institutionen wollten die Massenproteste nutzen, um von den - Zitat - "wirklichen Problemen in diesem Land abzulenken". Er sagte, die Menschen sollten sich nicht missbrauchen lassen.

Zahlreiche weitere Proteste am Wochenende

Auch heute wollen bundesweit wieder Menschen gegen Rechtsextremismus protestieren. Zu einer Großdemonstration im Berliner Regierungsviertel haben zahlreiche Organisationen unter dem Hashtag "Wir sind die Brandmauer“ aufgerufen. Sie rechnen laut Polizei mit rund 100.000 Teilnehmern. Im Anschluss an die Kundgebung ist eine Menschenkette als symbolische Brandmauer um den Bundestag geplant. Weitere Demonstrationen sind unter anderem angekündigt in Hannover, Augsburg, Nürnberg, Potsdam, Kassel, Darmstadt, Krefeld, Bochum, Münster, Mainz, Saarbrücken, Ludwigshafen, Halle, Dresden und Jena. Am Sonntag sollen dann etwa Bonn, Bremen, Magdeburg, Halberstadt und Landau folgen.

Auslöser der seit Mitte Januar andauernden Protestwelle waren Berichte über ein Treffen von AfD-Vertretern mit Rechtsextremisten Ende November in Potsdam.

