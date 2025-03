Die Proteste in der Türkei gegen die Regierung Erdogan dauern an. (AFP / ANGELOS TZORTZINIS)

Allein in Istanbul habe die Polizei rund 170 Demonstranten inhaftiert, darunter auch mehrere Journalisten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ihnen werde unter anderem vorgeworfen, ihre Gesichter mit Masken bedeckt und sich an Gewalt beteiligt zu haben. Die Polizei in Istanbul setzte neben Tränengas auch Plastikgeschosse gegen die Protestierenden ein. Es war bereits der siebte Abend in Folge, an dem es zu landesweiten Demonstrationen wegen der Verhaftung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu kam. Innenminister Yerlikaya schrieb auf der Plattform X, seit dem Beginn der Proteste vor einer Woche seien in der Türkei mehr als 1.400 Menschen festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.