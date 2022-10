Energiekrise

Demonstrationen in Halle (Heiko Rebsch/dpa)

Diese Bilanz zogen im Laufe des Tages die örtlichen Behörden. In Thüringen lag die Teilnehmerzahl laut Schätzungen der Polizei bei 27.000. Das seien mehr gewesen als bei den Protesten Ende September. In Sachsen-Anhalt waren es 11.200, in Brandenburg kamen bei 44 Kundgebungen etwa 10.500 Menschen zusammen. Rund 7.000 waren es nach vorläufigen Polizei-Angaben in Mecklenburg-Vorpommern. Häufig hatten die rechtsextremistischen "Freien Sachsen" für die Kundgebungen mobilisiert. Manche Teilnehmer schwenkten russische Fahnen. In Sachsen sorgten Internet-Videos für Unverständnis, auf denen zu sehen ist, wie Demonstranten Menschen mit Ukraine-Fahnen beschimpfen und in ihre Richtung "Nazis raus" rufen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU und Leipzigs Oberbürgermeister Jung von der SPD verurteilten die Pöbeleien gegen Ukrainer als inakzeptabel und unerträglich.

