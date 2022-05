Zwei Journalistinnen in Mexiko ermordet (Deutschlandradio)

Wie die mexikanische Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden im Bundesstaat Veracruz im Osten des Landes die Chefin des Nachrichtenportals "El Veraz" und eine Reporterin von Unbekannten in ihrem Fahrzeug erschossen. Die Behörden untersuchen derzeit, ob das Verbrechen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit steht. Mit den beiden Journalistinnen wurden in diesem Jahr bereits elf Pressevertreter in Mexiko ermordet; seit dem Jahr 2000 sind es 150 solcher Morde. Mexiko ist damit nach Angaben von "Reporter ohne Grenzen" eines der gefährlichsten Länder der Welt für Journalisten.

