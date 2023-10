Krieg im Nahen Osten

Explosionen, verursacht durch israelischen Beschuss im nördlichen Gazastreifen (Abed Khaled/AP/dpa)

Die Essedin-al-Kassam-Brigaden, die militärische Unterorganisation der Hamas, erklärten, es habe zudem gewalttätige Zusammenstöße in Grenznähe gegeben. Nach Angaben israelischer Medien sollen vom Gazastreifen aus Raketen in Richtung Tel Aviv sowie in Richtung des Zentrums des Landes abgefeuert worden sein. Die israelische Armee hatte zuvor angekündigt, ihre Bodeneinsätze in dem dicht besiedelten Küstengebiet auszuweiten.

Unklar war zunächst, ob die Ankündigung den Beginn der erwarteten Bodenoffensive darstellte. Der Außenminister Jordaniens, Safadi, äußerte sich davon überzeugt. Die Armee hatte zuvor vereinzelte, zeitlich eng begrenzte Vorstöße am Boden gemacht. Die Hamas-Führung erklärte, Israel habe die Kommunikation und den größten Teil des Internets im Gazastreifen gekappt. Bereits in den vorausgegangenen Nächten hatte die israelische Armee Bodeneinsätze mit Panzern in dem Palästinensergebiet ausgeführt. Die Streitkräfte teilten mit, es habe sich jeweils um einen gezielten Angriff gehandelt.

Israels Militär: Hamas-Verantwortlicher für Drohnen "ausgeschaltet"

Zudem habe man inzwischen den Verantwortlichen der Islamistenorganisation Hamas für Luftverteidigung und Co-Planer der Terrorattacke vom 7. Oktober getötet, hieß es von israelischer Seite. Auf Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen habe ein Kampfjet Asem Abu Rakaba "ausgeschaltet", teilte das Militär mit. Demnach kümmerte sich Abu Rakaba für die Hamas um Drohnen, Gleitschirme sowie Luftaufklärung- und -verteidigung. Die israelische Armee veröffentlichte dazu ein Video, das die Explosion eines Gebäudes aus der Luft zeigte.

Nach Israels Ankündigung, die Bodeneinsätze im Gazastreifen ausweiten zu wollen, haben im Westjordanland Medienberichten zufolge tausende Palästinenser protestiert. In Nablus, Ramallah, Hebron und vielen anderen Orten seien zahlreiche Menschen auf die Straßen gegangen, um ihre Solidarität mit den Einwohnern des Gazastreifens zu zeigen. Es soll vereinzelt auch zu Zusammenstößen mit israelischen Einsatzkräften gekommen sein.

