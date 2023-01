Blockade von Klima-Aktivisten in Berlin (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Nach Angaben der Polizei sind mittlerweile alle Stellen wieder frei. Laut einer Pressemitteilung der Gruppe "Letzte Generation" sollten die Blockaden die Proteste um den Kohleabbau in Lützerath in Nordrhein-Westfalen unterstützen. Das Dorf soll der Braunkohlegewinnung weichen.

Die Bundesregierung kündigte derweil juristische Schritte gegen Klimaaktivisten an, die zu Wochenbeginn Verkehrsschilder zur Aufhebung von Tempolimits an Autobahnen abmontiert hatten. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Luksic, sagte der "Rheinischen Post", die Autobahn GmbH des Bundes werde in allen Fällen Anzeige erstatten.

