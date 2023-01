Sechs Oppositionsparteien werfen dem türkischen Präsidenten Erdogan vor, mit seiner erneuten Kandidatur das Recht zu brechen. (AP/dpa/Burhan Ozbilici)

Sechs Parteien erklärten gemeinsam, es handele sich um ein weiteres schwarzes Kapitel in der Geschichte der türkischen Demokratie. Erdogans Kandidatur wäre nach 2014 und 2018 die dritte in Folge. Das erlaubt die Verfassung aber nach Ansicht der Opposition nur dann, wenn das Parlament Neuwahlen erzwingt.

In diesem Fall will Erdogan die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen per Dekret um einen Monat vorziehen auf den 14. Mai. Beobachtern zufolge möchte er so die Chancen seiner politischen Gegner verkleinern, sich gegen ihn zu formieren. Das Bündnis will bei der für Mai geplanten Wahl einen gemeinsamen Kandidaten gegen Erdogan aufstellen. Die Entscheidung, wer das sein wird, soll nächsten Monat verkündet werden.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.