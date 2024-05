Brandenburg

Erneute Proteste am Tesla-Werk in Grünheide

In Grünheide in Brandenburg haben Aktivisten versucht, auf das Gelände des US-Autobauers Tesla zu gelangen. Dabei überwanden sie einen Zaun am Rande der Fabrik. Auf das Werksgelände gelangten sie aber nicht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter Hundertschaften aus mehreren Bundesländern. Auch Wasserwerfer und ein Räumpanzer standen bereit, kamen zunächst aber nicht zum Einsatz.