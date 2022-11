Proteste im Iran, Archivfoto (Uncredited/AP/dpa)

Nach Berichten von Medien und Angaben von Nichtregierungsorganisationen waren die Beerdigungen mehrerer junger Menschen Ausgangspunkt der Proteste. In der südwestlichen Stadt Iseh demonstrierten hunderte Menschen bei dem Begräbnis eines neunjährigen Jungen, der am Mittwoch getötet worden war. In der nördlichen Stadt Täbris wurden bei der Bestattung eines Medizinstudenten Parolen gegen die Staatsführung gerufen. Das berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights. Auch aus Sahedan im Osten des Landes und der Kurdenregion Sahneh wurden Proteste gemeldet.

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September kommt es im Iran immer wieder zu Protesten. Das Regime geht mit Gewalt gegen die Demonstrierenden vor.

