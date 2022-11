Iran

Erneute Proteste gegen das Regime bei Beerdigungen junger Menschen

Im Iran ist es auch heute wieder in mehreren Städten zu Demonstrationen gegen das Mullah-Regime in Teheran gekommen. Nach Berichten von Medien und Angaben von Nichtregierungsorganisationen waren die Beerdigungen mehrerer junger Menschen Ausgangspunkt der Proteste. In der südwestlichen Stadt Iseh demonstrierten hunderte Menschen bei dem Begräbnis eines neunjährigen Jungen, der am Mittwoch getötet worden war.

19.11.2022