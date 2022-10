Solidaritätskundgebung in Berlin gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran (IMAGO / Virginia Garfunkel / IMAGO / Virginia Garfunkel)

Mehreren Nichtregierungsorganisationen zufolge beteiligten sich daran tausende Studenten an Universitäten in der Hauptstadt Teheran. Außerdem hätten Händler in mehreren Städten ihre Geschäfte aus Protest bestreikt. In Videoaufnahmen aus dem Iran sind zahlreiche Frauen zu sehen, die sich dem Zwang zur Verschleierung widersetzen. Wegen der staatlichen Abschaltung von Internetverbindungen ist nicht immer möglich, die Aufnahmen zeitlich zuzuordnen.

In Berlin beteiligten sich rund 80.000 Menschen an einer Solidaritätskundgebung für die Protestbewegung im Iran. Zu der Demonstration hatte das "Woman Life Freedom Kollektiv" aufgerufen, um gegen Unterdrückung und Diskriminierung im Iran zu protestieren.

