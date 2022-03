Razzia wegen Cum-Ex-Geschäften in Frankfurt am Main (Imago / Steinach)

Die Staatsanwaltschaft Köln teilte mit, 80 Beamte seien an den Razzien bei Banken in Frankfurt am Main, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und in den Privatwohnungen von drei früheren Bankangestellten beteiligt gewesen. Laut einem Bericht des Handelsblatts war die Niederlassung der US-Investmentbank Merrill Lynch betroffen.

Bei Cum-Ex-Geschäften ließen sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten. Im Sommer 2021 stellte der Bundesgerichtshof fest, dass dies als Steuerhinterziehung zu bewerten ist.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.