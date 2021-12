Coronavirus - Proteste in Österreich (Florian Wieser/APA/dpa)

Allein in Wien versammelten sich rund 20.000 Bürger, wie der Sender ORF unter Berufung auf die Polizei berichtete. FPÖ-Chef Kickl rief zum Widerstand gegen die ab Februar geplante Impfpflicht auf. Diese Maßnahme sowie ein zeitlich unbegrenzter Lockdown für Ungeimpfte seien ein Zitat "Anschlag auf die Menschlichkeit". Auch in Klagenfurt demonstrierten tausende Menschen.

Ebenso gab es in Deutschland wieder kleinere Proteste gegen die Corona-Politik. In Schwerin etwa demonstrierten mehrere hundert Menschen. In Ostsachsen gab es zwei Autokorsos. Allerdings nahmen weniger Personen teil als angemeldet. Die Versammlungsbehörde hatte jeweils 30 Autos gestattet.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.