Der Kreml. Archivbild. (picture alliance / Zoonar | Bruno Coelho)

Moskau hat nach eigenen Angaben eine Delegation aus Militärvertretern und Diplomaten in die belarussische Stadt Homel entsandt. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, man sei bereit für Gespräche und warte auf die Ukrainer. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte daraufhin in einer Videobotschaft, sein Land sei zu Friedensgesprächen mit Russland bereit - allerdings nicht in Belarus. Russland hatte unter anderem von dort seine Invasion in die Ukraine vorbereitet. Selenskyj schlug unter anderem Warschau, Bratislava, Istanbul, Budapest oder Baku als mögliche Verhandlungsorte vor. Ungarn hat seine Hauptstadt bereits als möglichen Ort für ein Treffen angeboten.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.