Insgesamt sei die Lage aber etwas ruhiger als in den vorangegangenen Nächten, hieß es in dem Reuters-Bericht weiter. Die Nachrichtenagentur AFP schreibt mit Verweis auf eine vorläufige Bilanz des Innenministeriums von mehr als 320 Festnahmen.

Vier Tage nach dem Tod eines Jugendlichen im Zuge einer Polizeikontrolle im französischen Nanterre hatten Freunde und Verwandte zuvor Abschied genommen. In der Stadt nahe Paris fanden zunächst eine Trauerfeier in einer Moschee und anschließend die Beisetzung statt. Der Tod des 17-Jährigen hatte landesweit Unruhen ausgelöst.

Der 17-Jährige war am Dienstag am Steuer eines Autos von einer Motorradstreife gestoppt worden. Als er plötzlich losfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten, der sich inzwischen in Untersuchungshaft befindet.

Der Vorfall hatte eine Welle der Gewalt in Frankreich ausgelöst. Über 1.300 Menschen wurden alleine in der Nacht auf Samstag festgenommen, das Innenministerium zählte mehr als 2.500 Brandherde auf öffentlichen Straßen. Auch in der vergangenen Nacht waren landesweit 45.000 Polizisten im Einsatz.

Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab

Unter dem Eindruck der Geschehnisse sagte Präsident Macron einen ab heute geplanten Staatsbesuch in Deutschland ab. Der Präsident müsse wegen der innenpolitischen Situation in den nächsten Tagen in Frankreich bleiben, teilten der Elysee-Palast und das Bundespräsidialamt mit.

Bundespräsident Steinmeier bedauerte die Absage des Staatsbesuchs, zeigte aber angesichts der Ausschreitungen Verständnis. Er hoffe, dass die Gewalt auf den Straßen baldmöglichst beendet und der soziale Friede wieder hergestellt werden könne, hieß es. Macron wollte von heute an bis Dienstag unter anderem Ludwigsburg, Berlin und Dresden besuchen.

