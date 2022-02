Das RKI meldet bei der Sieben-tage-Inzidenz einen erneuten Höchstwert (Archivbild). (imago / Reiner Zensen)

Das Robert Koch-Institut gibt sie mittlerweile mit 1441 an. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 1.206. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 169.571 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus - rund 7.000 mehr als am Dienstag vergangener Woche. Experten gehen von einer hohen Zahl von Corona-Fällen aus, die in den Daten des Robert Koch-Instituts nicht erfasst sind, unter anderem weil Gesundheitsämter an der Belastungsgrenze sind und Testkapazitäten zum Teil knapp.

Erfasst wurden zudem 177 weitere Todesfälle. Die Hospitalisierungsinzidenz gab das RKI zuletzt mit 5,41 an. Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zur Vorwoche. Da lag der Wert bei rund 4,6.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.