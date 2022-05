Passanten schauen auf einen Fernsehschirm in einem Bahnhof in Seoul. (Lee Jin-Man/AP/dpa)

Die ballistischen Raketen seien in Richtung des japanischen Meeres geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Nordkorea hat in diesem Jahr bereits eine ganze Reihe von Raketentests ausgeführt. Zudem treibt es die Entwicklung atomwaffenfähigen Sprengköpfe voran.

Das Land unterliegt wegen seines Raketen- und Atomwaffenprogramms strengen internationalen Sanktionen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.