Günther Platter (ÖVP), Ministerpräsident von Tirol, tritt zurück. (Expa/Johann Groder/APA/dpa)

Nach 14 Jahren im Amt und 36 Jahren in der Politik wolle er sich zurückziehen, sagte der 68-Jährige in Innsbruck. Zuletzt war die Tiroler ÖVP in Umfragen deutlich abgestürzt. Platters Entscheidung kam dennoch für viele überraschend. Er selbst nannte als einen wichtigen Grund für seinen Rückzug Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. International stand Platter vor allem zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 im Fokus, als das Krisen-Management im Tiroler Skiort Ischgl massiv kritisiert worden war. Nach Bekanntwerden erster Infektionen hatten Tausende Touristen die Gemeinde fluchtartig verlassen und somit das Virus verbreitet.

Erst Anfang Juni war der 70-jährige ÖVP-Politiker und Ministerpräsident der Steiermark, Schützenhöfer, zurückgetreten - aus Altersgründen, wie es hieß.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.