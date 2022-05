Schwere Sandstürme haben im Irak die Hauptstadt Bagdad erneut in orangefarbenen Dunst gehüllt und bei Hunderten Menschen zu Atembeschwerden geführt. (dpa/Nabil Al-Jurani)

Der Flugverkehr wurde bei Sichtweiten von wenigen hundert Metern teilweise eingestellt, Behörden blieben landesweit geschlossen. Es war bereits der neunte Sandsturm im Irak seit Mitte April. Allein bei den vorangegangenen zwei Stürmen mussten sich fast 10.000 Menschen unter anderem wegen Erstickungsgefahren behandeln lassen. Ein Mensch kam ums Leben.

Experten bringen die Häufung der Sandstürme mit dem Klimawandel und mit Versäumnissen der irakischen Regierung in Verbindung. In den vergangenen Jahren hatte es in der Region immer wieder Hitzewellen und lange Dürreperioden gegeben. Laut Schätzungen der Weltbank könnte der Irak bis 2050 rund 20 Prozent seiner Wasserreserven einbüßen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.