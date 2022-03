Ein Porträt des nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il Sung neben einer Rakete in Pjöngjang. (picture alliance / dpa - Franck Robichon)

Sie sei nach dem Start in der Nähe der Hauptstadt Pjöngjang in Richtung offenes Meer im Osten geflogen, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Der Flugkörper sei dann ins Japanische Meer gestürzt, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Regierung in Tokio.

UN-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung solcher Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Das Land hatte in diesem Jahr bereits mehrfach Raketen einschließlich einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete getestet.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.